Incertitudinea persista! Amanare in procesul in care se judeca anularea ordinului prin care Claudiu Buciu si-a pierdut mandatul de primar

Astazi, marti, 23 august, de la ora 10, a avut loc prima infatisare in procesul in care se judeca anularea ordinului prin care prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, i-a incetat mandatul primarului Claudiu Buciu, din cauza ca si-a schimbat domiciliul.Instanta a decis amanarea cauzei "pentru a se lua cunostinta de intampinare si dosarul administrativ", stabilind ca urmatorul termen in acest proces sa fie pentru miercuri, 7 septembrie.In cazul in care Claudiu Buciu va castiga acest proces, ... citeste toata stirea