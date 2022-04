"Inchide ochii si ai sa vezi mai bine" este accesibilizat publicului cu dizabilitati, la Parcul Primaverii Timisoara

Inchide ochii si ai sa vezi mai bine - primul spectacol de teatru din Romania creat pentru toti spectatorii - este accesibilizat in totalitate publicului cu dizabilitati si urca din nou pe scena dupa o absenta cauzata de restrictiile sanitare.Copiii cu dizabilitati nu pot merge la teatru, sau la opera, sau la un muzeu pentru ca "deranjeaza". Desi au aceleasi nevoi, doar ca se manifesta diferit, in Romania secolului XXI inca nu s-a gasit o cale ca ei sa poata beneficia in egala masura de un ... citeste toata stirea