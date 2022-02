Inchidere temporara a traficului pe un segment din bulevardul Cetatii

Comisia de Circulatie a municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier, in data de 13.02.2022, intre orele 09.00 - 19.00, pe b-dul Cetatii (in zona intersectiei cu str. Matei Basarab), in dreptul imobilului cu nr. 81.Masura restrictionarii traficului rutier este necesara in vederea executarii lucrarilor la reteaua de utilitati, prevazuta in cadrul obiectivului de investitie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea ... citeste toata stirea