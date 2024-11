Inchideri ale circulatiei rutiere

Comisia de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara a avizat inchiderea traficului rutier incepand de maine, 5.11. 2024, pe mai multe strazi din oras, dupa cum urmeaza:- in 5.11.2024, in intervalul orar 10:00 - 13:00, pe strada Aristide Demetriade, tronsonul cuprins intre Calea Alexandru Ioan Cuza, respectiv bulevardul Antenei, in vederea executiei lucrarilor de protejare ... citește toată știrea