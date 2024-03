Inchideri si restrictii rutiere in Timisoara

Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Timisoara a aprobat, in perioada urmatoare, instituirea de restrictii sau inchideri de trafic rutier, in vederea continuarii proiectelor de infrastructura sau de modernizare a retelelor de apa si canal.Astfel, in perioada 16.03.2024 - 30.04.2024, circulatia rutiera va fi inchisa la intersectia dintre strada 1 Decembrie 1918 - Calea Stan Vidrighin - strada Stefan cel Mare, circulatia fiind deviata pe sensul opus. Circulatia rutiera se va desfasura pe ... citește toată știrea