Inchis circulatiei! Partea carosabila a Podului de Fier va fi reabilitata

Primaria Lugoj a anuntat ca Podul de Fier va intra in reparatii la partea carosabila. Lucrarile sunt prevazute pentru executie in luna mai."Podul de Fier nu a mai beneficiat de lucrari de reabilitare importante de foarte multi ani. Din fericire, in urma expertizelor, s-a constat ca structura de rezistenta nu are probleme grave si se poate circula in conditii normale pe pod, in continuare. Acum vrem sa refacem complet carosabilul, rosturile de dilatare si sa consolidam structura pe care se ... citeste toata stirea