Inchis pentru demolare! Batrana pasarela CFR va fi pusa la pamant si reconstruita in totalitate

Singura pasarela pietonala peste calea ferata de pe raza Lugojului a fost inchisa, urmand ca ea sa fie demolata si apoi reconstruita.Aflata de mai multi ani in atentia autoritatilor lugojene, pasarela pietonala de langa gara CFR va intra intr-un final in reabilitare.Mai exact vorbim despre o reconstructie, dupa ce podul pietonal aflat in imediata apropiere a garii va fi demolat in urmatoarele zile, urmand ca in locul lui sa fie ridicata o alta constructie, moderna, care va fi dotata si cu ... citește toată știrea