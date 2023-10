Tribunalul Timis a pus capat speculatiilor privind "imunitatea" si protectiile de care ar beneficia dezvoltatorii imobiliari din comuna Giroc si, la termenul de azi, a pronuntat sentinta in dosarul 2138/30/2022, in care milionarul de origine iordaniana Mueen Al Shawish, zis si "Mimo", a fost trimis in judecata pentru mituirea fostului arhitect sef al comunei, Florin Roman, sub forma promisiunii. Arhitect care a facut denuntul si a fost martor in cauza, scrie impactpress.ro."Condamna ... citeste toata stirea