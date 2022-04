Inchisoare cu executare pentru un barbat agresiv, pe care victima l-a iertat si l-ar fi vrut liber

Un barbat din Resita a fost condamnat definitiv la doi ani si sapte luni de inchisoare cu executare pentru violenta domestica, desi concubina sa, victima in dosar, a renuntat la plangere. Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar de violenta domestica in care victima a cerut ca agresorul sa fie lasat in libertate. Rechizitoriul de trimitere in judecata arata ca, in urma unui conflict cu concubina sa, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, barbatul a spart usa ... citeste toata stirea