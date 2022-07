Inchisoare pentru afaceristul cu Ferrari care a lovit intentionat un politist din Caras-Severin

Afaceristul din Resita care, in 12 august 2021, pe o strada din Bocsa, a acrosat intentionat un politist care l-a oprit si i-a cerut actele la control, si-a aflat pedeapsa stabilita de instantele de judecata. In urma cu putin timp, Judecatoria Resita a pronuntat sentinta in dosarul 4970/2090/2021, in care Dumitrascu Marius Nelu, 43 de ani, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de ultraj: 2 ani si sase luni de inchisoare cu suspendare si efectuarea a 120 de zile de munca neremunerata, in ... citeste toata stirea