Studentii marocani, care anul trecut au ucis un tanar tunisian in Arad, au fost condamnati la inchisoare.In timpul procesului au iesit la iveala detalii socante: agresorii si victima au cumparat de doua ori droguri in acea seara si le-ar fi consumat impreuna.In timpul procesului, cei doi studenti marocani au povestit ca l-au cunoscut pe tunisian chiar in ziua crimei. Unul dintre ei i-a cerut bani imprumut, insa victima a spus ca vrea inainte sa vada unde locuiesc cei doi.Au mers in ... citeste toata stirea