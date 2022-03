Incident aviatic militar grav in Romania! Un MIG 21 LanceR sa prabusit, la fel si un elicopter IAR 330-Puma plecat in misiune de salvare. 5 persoane au decedat

Un incident aviatic a fost confirmat in aceasta seara, la Constanta. Vorbim despre un MIG 21 LanceR, care s-a prabusit intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei. Un martor a declarat, pentru Realitatea PLUS, ca a vazut explozia si ca vantul era foarte puternic. Acesta spune sa ca avionul ar fi luat foc la sol. Informatiile sunt cu atat mai tulburatoare si asta deoarece elicopterul trimis in ajutor dupa ce MIG-ul a disparut dupa radar a disparut, la randul sau, de pe radar. Acesta s-a ... citeste toata stirea