Incident grav la Spitalul Judetean Timisoara. Un pacient a luat foc pe masa de operatie

Un pacient de 84 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 5 la suta dupa un incendiu izbucnit in sala de operatii de la Spitalul Judetean Timisoara, in care barbatul era supus unei interventii chirurgicale. Potrivit pressalert.ro, pacientul era operat pentru extirparea unei tumori. Din primele informatii reiese ca flacarile au aparut in urma unei reactii chimice intre substantele folosite de medici si oxigen.Pacientul a suferit arsuri pe aproximativ 5% din suprafata corporala, inclusiv pe fata. ... citeste toata stirea