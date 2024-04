Incident grav la un liceu tehnologic din Timisoara. Un elev a pulverizat spray lacrimogen in grupul sanitar. Doua eleve de clasa a cincea au ajuns la spital

Politistii au deschis, joi, o ancheta, dupa ce au fost sesizati ca la Liceul Tehnologic Electrotimis un elev a pulverizat spray lacrimogen in grupul sanitar, iar doua eleve de clasa a cincea s-au simtit rau. Fetele s-au dus la spital."La data de 10 aprilie a.c., in jurul orei 14:11, politistii Sectiei 2 Politie Urbana Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca la un liceu, din municipiul Timisoara, un elev ar fi pulverizat cu un spray iritant lacrimogen in grupul sanitar din incinta ... citește toată știrea