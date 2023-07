Incident grav, luni dimineata, intr-un tramvai Bozankaya care circula pe linia 6, in fata complexului comercial Bega din Timisoara. O femeie de 65 de ani a fost ranita, dupa ce bara verticala de sustinere de care se tinea s-a rupt in mers. Femeia a fost preluata de un echipaj SMURD, fiind transportata la spital pentru investigatii medicale. Tramvaiul a fost retras in depou pentru verificari, iar victima a ajuns la spital."O femeie a cazut intr-un vagon de pe linia 6 din cauza unei bare de ... citeste toata stirea