Comuna Dumbravita din judetul Timis are o incidenta COVID de peste 60 la mie, in timp ce orasul Otopeni din judetul Ilfov a depasit pragul de 40 la mie, potrivit datelor furnizate sambata de autoritati.Orasul Otopeni are o incidenta de 40,39 la mie, fiind urmat de Timisoara cu 36,68 la mie si de Sibiu cu 35,82 la mie. Municipiul Bucuresti se afla pe ... citeste toata stirea