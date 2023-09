2.188. Este numarul de familii cu gemeni sau tripleti in componenta, care vor beneficia de majorarea cu 50% a indemnizatiei de crestere a copilului, dupa publicarea in Monitorul Oficial nr.844/19.09.2023 a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022, act legislativ adoptat de Guvernul Romaniei.Conform bazei de date ANPIS, la acest moment, la nivel national, cele 2.188 de familii au in ingrijire 4.404 gemeni ori tripleti.Totodata, prin aparitia normelor metodologice de aplicare a ... citeste toata stirea