Indivizi prinsi dupa ce au furat un capac de canal si l-au vandut la fier vechi, la Timisoara

Politistii locali au fost anuntati luni seara, in jurul orei 18, ca doi indivizi au furat un capac de canal de pe Calea Dorobantilor si au pus astfel traficul in pericol.Oamenii legii s-au deplasat la fata locului si au verificat un centru de colectare a fierului vechi din zona. Au gasit acolo atat hotii cat si capacul furat."In baza descrierii primite, politistii locali au cercetat perimetrul, depistand pe strada Matasarilor, in dreptul imobilului cu numarul 33, unde functioneaza un centru ... citeste toata stirea