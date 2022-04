Inedit! Concurs cu premii in organizarea Interact Club Lugoj

Interact Club Lugoj vine in intampinarea lugojenilor cu un concurs inedit, dedicat tinerilor de liceu cu spirit antreprenorial, carora le plac provocarile.Cinci echipe a cate cinci persoane se vor intrece sambata, 9 aprilie, de la ora 11, pentru un premiu de 100 de euro in cadrul "Share Location", o competitie de solutii social-antreprenoriale ce le ofera participantilor o forma de instruire bazata pe dezvoltare personala si mijloace nonformale: lucru in echipa, managementul timpului, ... citeste toata stirea