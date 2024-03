Infectia cu norovirus - sfaturi si recomandari

Norovirusul (sau virusul Norwolk) este responsabil pentru producerea unei gastroenteroviroze cunoscute popular sub denumirea de "boala varsaturilor de iarna", fiindca apare mai des in anotimpul rece, insa poate avea loc in oricare perioada a anului. Infectia cu acest virus provoaca simptome precum varsaturi si diaree, insa pacientul se simte bine dupa doar doua zile.Norovirusul este extrem de contagios. Oricine poate fi infectat, existand si scenariul in care persoana purtatoare sa nu ... citește toată știrea