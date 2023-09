Degradarea si mizeria din fosta piata agroalimentara din zona Balcescu din Timisoara este greu de exprimat in cuvinte si mult mai greu de acceptat, pentru un oras elevat care este capitala europeana a culturii.Din pacate, acest dezastru in care se afla piata din minunata zona Balcescu - Lahovary a inceput cu multi an in urma, iar situatia s-a agravat de la o zi la alta, locul devenind un focar de infectie si uratenie, inacceptabil pentru Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2023. ... citeste toata stirea