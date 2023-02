Infocentrul turistic de pe Alba Iulia, program prelungit in weekendul de lansare a programului Timisoara 2023

Primaria Timisoara anunta ca Infocentrul turistic de pe strada Alba Iulia, nr. 2, va avea program prelungit in weekendul de deschidere a programului Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii "pentru a veni in intampinarea turistilor care vor dori sa descopere orasul".Astfel, Infocentrul turistic Timisoara va fi deschis pentru vizitatori inclusiv in zilele de 17, 18 si 19 februarie, intre orele 9 - 17. Cei interesati vor avea acces la detalii privind programul evenimentului de deschidere ... citeste toata stirea