INFORMAREAceasta informare este efectuata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID Timis), cu sediul in Timisoara, Piata Romanilor, nr 4, ap2, tel 0356410496, fax 0356805164,ce intentioneaza sa solicite de la AN APELE ROMANE ADMINISTRAEsIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul "INFIINEsAREA UNOR CENTRE DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR IN JUDEEsUL TIMIS - LOT 1", amplasat in UAT Satchinez, judetul Timis, identificat prin ... citeste toata stirea