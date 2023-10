Compania Bauerhof Agrobanat SRL a castigat definitiv procesul prin care cerea obligarea Primaria Timisoara de sa respecte contractul semnat in decembrie 2020, sa dea ordinul de incepere a lucrarilor si sa semneze actul aditional, in baza ordonantelor guvernului, pentru complexul sportiv din Calea Lipovei.Primul din cele patru complexuri sportive anuntate de fostul primar Nicolae Robu, cel din Calea Lipovei, are contract de executie din decembrie 2020. A fost chiar unul dintre primele ... citeste toata stirea