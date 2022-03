Inghesuiala la TimPark. Proprietarii masinilor ce parcheaza in zonele rezidentiale nu vor fi sanctionati pana in 22 aprilie

Serviciul Public pentru Administrarea Parcarilor din Municipiul Timisoara-Timpark anunta ca din cauza numarului mare de solicitari pentru eliberarea abonamentelor de tip Rezidential, in perioada 1-22 aprilie 2022, proprietarii autovehiculelor ce parcheaza in zonele rezidentiale nu vor fi sanctionati.Abonamentul de tip "Rezident" se emite la casieria Serviciului Timpark doar persoanelor fizice care au domiciliul in Municipiul Timisoara, respectiv fac dovada ca detin in proprietate ... citeste toata stirea