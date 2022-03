Initiativa! Apel pentru ridicarea unei statui a avocatului si omului politic Caius Brediceanu

Un grup de oameni de cultura si intreprinzatori din oras solicita Primariei municipiului ridicarea, la Lugoj, a unei statui care sa omagieze personalitatea marelui avocat si om politic Caius Brediceanu.Nascut pe 23 aprilie 1879 la Lugoj, in familia renumitului avocat Coriolan Brediceanu, tanarul Caius a participat, in calitate de notar desemnat, la Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. Apoi, a fost ales membru al Marelui Sfat National si reprezentant al Banatului in delegatia ... citeste toata stirea