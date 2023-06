Incident socant in Timisoara. Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiat intr-o parcare din oras.Incidentul a avut loc vineri seara in zona Lipovei din Timisoara, la o trecere de pietoni. Doi frati, care se aflau intr-o masina, nu ar fi acordat prioritate la o trecere de pietoni unui grup de adolescenti.Cei doi s-au dat jos din masina, hotarati sa le dea o lectie pietonilor. La un moment dat insa, unul dintre adolescenti a scos un cutit si l-a injunghat destul de ... citeste toata stirea