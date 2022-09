Inregistrare gratuita pentru imobile! Comuna Belint, inclusa in Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Comuna Belint, cu intreaga Unitate Administrativ Teritoriala, a fost inclusa in Programul National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF).Cu aceasta ocazie, administratia locala va putea incepe lucrarile de inregistrare gratuita sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara pentru toate imobilele situate in intravilanul si extravilanul satelor arondate.Pentru comuna Belint, contractul de servicii a fost semnat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate ... citeste toata stirea