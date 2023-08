Competitia care a definit modul in care se joaca baschet 3×3 nu doar in Romania, ci si la nivel global a ajuns la sezonul cu numarul 18, iar Timisoara este primul oras din afara Capitalei unde circuitul Sport Arena Streetball programeaza o etapa, dupa perioada pandemica. A cincea etapa a circuitului national de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour 2023 se va juca in perioada 19-20 august, la Iulius Town, pe terenurile amenajate in Iulius Gardens.Daca vrei sa participi alaturi de ... citeste toata stirea