Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare 2022-2023 va incepe pe 11 aprilie

Inscrierile in clasa pregatitoare 2022-2023 vor incepe in data de 11 aprilie si se vor incheia pe 10 mai. Calendarul si metodologia de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial.In clasa pregatitoare vor fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2022, inclusiv. Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie pot fi inscrisi, la solicitarea parintilor, daca nivelul ... citeste toata stirea