Inscrieri! Asociatia Elevilor din Timis, gata sa primeasca noi elevi

Asociatia Elevilor din Timis, unica organizatie non-guvernamentala de elevi din judetul Timis a deschis recrutarile pentru elevii timiseni care isi doresc sa faca o schimbare in jurul lor.Pana pe 27 iunie doritorii se pot inscrie in Asociatia Elevilor din Timis prin completarea formularului de inscriere ( https://forms.gle/HejRNU9TWxuee6bb6)."Asociatia Elevilor din Timis a deschis usi in ceea ce priveste implicarea civica in randul elevilor, iar acum isi deschide propria usa, cu scopul de ... citeste toata stirea