Inscrieri deschise la IDMSC 2024: Elevii si studentii pot castiga premii de peste 5.000 de euro

Universitatea Politehnica Timisoara, prin Centrul Multimedia si Departamentul de ID/IFR si educatie digitala organizeaza cea de-a X-a editie a Interactive Digital Media Student Contest (IDMSC) 2024. Competitia va avea loc in format hibrid, vineri, 14 iunie 2024, incepand cu ora 10:00, in Sala Polivalenta a Bibliotecii Centrale UPT, (Bd. Vasile Parvan Nr. 2, Timisoara), iar talentul si creativitatea tinerilor vor fi rasplatite cu premii in valoare de peste 5.000 de euro. Inscrierile sunt ... citește toată știrea