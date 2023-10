Duminica, 1 octombrie, s-a incheiat perioada de inscriere la Concursul de Fotografie "Casian Margineantu", un eveniment organizat de Asociatia Ghidul Banatului, cu sprijinul Primariei Lugoj.Competitia a fost deschisa pasionatilor de fotografie si s-a bucurat de mare succes. In concurs s-au inscris 85 de persoane s, fiecare cu cate trei fotografii, pentru premiile de peste 1.000 de euro.Urmeaza ca juriul concursului, format din oameni cu experienta in fotoreportaj si in presa, sa aleaga cele ... citeste toata stirea