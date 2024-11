Inspectoratul Scolar Judetean Timis confirma: "Nu exista toalete tip latrina in curtea scolilor din judet."

Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Timis asigura ca, in unitatile de invatamant din judet, nu mai sunt toalete tip latrina in aer liber. Potrivit prof. Aura Danielescu, inspector scolar general, exista cateva scoli - din Darova, Barna si Beba Veche - unde grupurile sanitare sunt amplasate in cladiri separate de cea principala. Aceste constructii sunt insa dotate corespunzator, cu apa curenta, lumina si incalzire, fiind realizate din beton ... citește toată știrea