Institutul de Oncologie Timisoara a indeplinit criteriile de eligibilitate prevazute guvern

Directia de Sanatate Publica Timis sustine ca Institutul Regional de Oncologie Timisoara, de pe Calea Torontalului, a indeplinit criteriile de eligibilitate prevazute in Hotararea de Guvern nr. 1237 / 2022.Astfel va intra in urmatoarea etapa de analiza in vederea acordarii punctajului conform metodologiei de evaluare.in urma evaluarii de catre Ministerul Sanatatii a dosarelor de finantare depuse in cadrul apelului Infrastructura spitaliceasca publica ... citeste toata stirea