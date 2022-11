Institutul Oncologic Timisoara se incadreaza la finantare din PNRR. Luna aceasta se depune proiectul

Cu un pret (re)estimat la aproximativ 200 de milioane de euro plus TVA, Institutul Oncologic care ar urma sa se ridice la Timisoara este perfect compatibil cu obtinerea unei finantari pe PNRR. Studiul de fezabilitate este finalizat si acum va fi depus la finantare, anunta deputatul PSD de Timis, Alfred Simonis."S-a reactualizat Studiul de fezabilitate pentru Spitalul Municipal la suma rezonabila de 200 de milioane de euro, plus TVA. In proportie covarsitoare are sanse sa fie finantat din PNRR ... citeste toata stirea