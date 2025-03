Institutul Regional de Oncologie are constructor

Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Timis, Alfred Simonis: "Avem castigatorul licitatiei pentru Institutul Regional de Oncologie Timisoara. Astazi a fost desemnata firma care va realiza demolarea si, in aceleasi timp, proiectarea si apoi executia celei mai moderne unitati sanitare oncologice din Romania. Vorbim despre cea mai mare investitie in domeniul medical din afara Bucurestiului care se va ridica in locul ruinei de pe Calea Torontalului. Noul spital va avea 250 de ... citește toată știrea