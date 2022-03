Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara a inaugurat Clinica de Chirurgie Cardiaca pentru copii

Vineri, 25 martie 2021, conf. univ. dr. Constantin Tudor Luca, manager al Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, dr. Youssef Tammam si prof.univ. dr. Marian Gaspar, in prezenta IPS Ioan, mitropolitul Banatului, au inaugurat Clinica de Chirurgie Cardiaca pentru copii, entitate medicala noua cu circuite complet independente.Medicii care activeaza in noua clinica au fost specializati pe chirurgie cardiovasculara pediatrica in spitalele din Milano-Clinica San Donato, Bucuresti -Spitalul ... citeste toata stirea