Intalnire de lucru a ITM cu angajatorii din Timis

Astazi Inspectoratul Teritorial de Munca in colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrari Timis a organizat o noua intalnire in acest an, cu peste 100 de angajatori din judet, oferindu-le oportunitatea de a se informa despre campania de angajare a cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei precum si despre strainii aflati la studii in tara noastra.Obiectivul campaniei vizeaza prevenirea si combaterea muncii nedeclarate a strainilor prin informarea cu privire la conditiile in care ... citește toată știrea