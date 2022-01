Intalnire ecumenica de rugaciune pentru unitatea crestinilor, la Biserica Reformata din Lugoj

Reprezentantii cultelor din Lugoj marcheaza si in acest an "Octava de rugaciune pentru unitatea crestinilor".Cea de a XXVI-a editie a Intalnirii ecumenice de rugaciune de la Lugoj va avea loc duminica, 23 ianuarie, de la ora 17, la Biserica Reformata de pe strada Coriolan Brediceanu nr. 7. Tema aleasa, " Am vazut steaua lui la rasarit si am venit sa-l adoram", se bazeaza pe textul din Evanghelia dupa Matei, capitolul 2, versetul 2. Aceasta aminteste experienta magilor care, urmand steaua, au ... citeste toata stirea