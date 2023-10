Intalnire emotionanta, vineri, 27 octombrie 2023, in sala Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie ,,V. Babes" Timisoara: aniversarea a 55 de ani de presa studenteasca in Romania.Moderatori au fost prorectorul UMFT. Dorel Sandesc, si prof.univ.dr. Ion Talpos, presedintele Asociatiei Orizonturi Universitare, organizatoarea intalnirii.Cadre didactice si numerosi studenti s-au intalnit cu membrii redactiilor revistelor studentesti care au functionat, in perioada 1968-1973, la nivelul ... citeste toata stirea