Integritatea academica a tezei de doctorat a lui Mircea Geoana, confirmata de profesorul Radu Musetescu de la ASE

Profesorul Radu Musetescu de la Academia de Studii Economice (ASE) a adus in discutie, intr-o postare recenta, teza de doctorat a lui Mircea Geoana, sustinuta in 2005. Profesorul Musetescu, membru al Departamentului de Relatii Economice Internationale, a subliniat ca teza lui Geoana, intitulata "Evolutii in Zona Atlanticului de Nord. Concluzii pentru Integrarea Romaniei in Structurile Euro-Atlantice", a fost evaluata si apreciata de catre colegii din cadrul catedrei.Profesorul Musetescu spune ... citește toată știrea