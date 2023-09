Numarul firmelor interesate de constructia noului spital din Lugoj (contract de peste 150 milioane lei) este in continua crestere.Daca la 21 august erau deja inscrisi 13 potentiali ofertanti, care au solicitat documentatia si au cerut clarificari conform legii, in data de 30 august, numarul lor a crescut la 18.Termenul limita de depunere a ofertelor, care era initial la 30 august, a fost prelungit pana in data de 15 septembrie.Pana atunci, Spitalul Municipal din Lugoj s-a dotat cu aparatura ... citeste toata stirea