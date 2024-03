"Interlopii" il bat pe Dominic Fritz. Casa del Retro castiga procesul impotriva Primariei Timisoara

In primavara anului 2023, primarul Timisoarei, Dominic Fritz a emis mai multe dispozitii avand ca obiect desfiintarea mai multor constructii aflate pe malul Begai, sustinand ca acestea ar fi edificate si folosite in mod fraudulos de catre "interlopi".Rand pe rand, proprietarii cluburilor de pe malul Begai au dat in judecata Primaria Timisoara si au inceput sa castige procesele.Una dintre locatiile vizate de acest demers abuziv este Casa del Retro. Dupa ce, intr-o prima etapa, instantele ... citește toată știrea