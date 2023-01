Interlopul Lucian Boncu, victima unei violente reglari de conturi in Penitenciarul Oradea

Aflat in detentie la Penitenciarul Oradea, unde-si ispaseste o pedeapsa de 11 ani de inchisoare, fostul lider interlop din Timisoara, Lucian Boncu, ar fi fost victima unei violente reglari de conturi, in urma careia a fost internat in spital.Potrivit unor surse din lumea interlopa, Lucian Boncu ar fi avut o altercatie cu doi infractori din Iasi, membri ai clanului Corduneanu, pe fondul unei dispute mai vechi cu seful celui mai temut clan infractional din Moldova, Costel Corduneanu.Cei doi ... citeste toata stirea