"International Lugoj Art Festival" a debutat cu doua vernisaje la Muzeu

Una din cele mai importante manifestari culturale din Romania, dedicata artelor plastice contemporane din tara noastra, "International Lugoj Art Ferstival 2022", se desfasoara in perioada 29 septembrie - 31 octombrie.Manifestarea este organizata de Primaria Lugoj, in parteneriat cu muzeul lugojean si curatorul independent Dan Tudor Truica.Astfel, prima editie a acestui festival a debutat in seara de joi, 29 septembrie, cu vernisarea a doua interesante expozitii de arta plastica pe simezele ... citeste toata stirea