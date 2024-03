Intersectii: Omul lui Da Vinci, la UMF Timisoara. Iata cum puteti participa

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara ii invita pe toti cei interesati la o intalnire aflata sub semnul intersectiilor, marti, 19 martie, de la ora 19.00, in cladirea Posta Mare (strada Cicio Pop, nr. 2), etaj I.Suntem fascinati de Mona Lisa, de omul vitruvian si de lectiile de disectie ale lui da Vinci. Omul lui da Vinci este atat de complex, incat mintea umana inca mai cauta sa il descopere. Fie ca e in tablouri, proiecte de ... citește toată știrea