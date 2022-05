Interventie in PE, in favoarea drepturilor romanilor din Spania, si sprijin pentru integrarea in UE a Republicii Moldova

Eurodeputata umanista, Maria Grapini, membra in grupul S&D, a reiterat, in Parlamentul European, necesitatea sustinerii Republicii Moldova, cu fapte concrete, pe drumul integrarii in Uniunea Europeana, asigurarii securitatii si sigurantei cetatenilor, dar si cresterii nivelului de trai."Cunosc foarte bine Republica Moldova, inca de cand eram om de afaceri. Am avut si am relatii foarte bune cu Republica Moldova si, mai mult decat atat, de cand sunt in Parlamentul European, am ales sa fac parte ... citeste toata stirea