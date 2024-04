Interventii in Padurea Verde: se taie 69 de arbori

Primaria Timisoara va interveni in zona Padurii Verzi, unde Ocolul Silvic Timisoara si specialistii municipalitatii au identificat mai multi copaci uscati, bolnavi sau loviti de fulger, care prezinta pericol pentru cetateni. Astfel, au fost marcati 69 de arbori, cu un volum de 220 mc de lemn, care vor fi taiati in baza Codului silvic, cu aviz de la Agentia de mediu.Interventiile sunt programate incepand de marti, 16 aprilie, in fata Muzeului Satului Banatean, in zona Behela si pe Aleea Padurea ... citește toată știrea