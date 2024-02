Interventii pentru stoparea eroziunii malului raului Timis

Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) a inceput azi interventia pe raul Timis pentru a opri eroziunea de mal produsa.In urma variatiilor de nivel al apei raului Timis inregistrate in ultimele luni, a fost observata o eroziune de mal in zona Statiei de Epurare Jabar. Eroziunea se intinde pe circa 200 metri si pune in pericol digul de protectie al Statiei de Epurare."Echipele Sistemului Hidrotehnic Lugoj actioneaza deja cu utilajele din dotarea Sistemului de Gospodarire a ... citește toată știrea